Lazio-Venezia in ricordo di Wilson: le iniziative all’Olimpico

ROMA - La Lazio si prepara a onorare Pino Wilson allo stadio Olimpico. Quella contro il Venezia sarà la prima occasione per celebrare il grande capitano dello scudetto del 1974 recentemente scomparso. Per rendergli omaggio saranno presenti alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Prima del fischio d’inizio sui maxi schermi dello stadio verrà proiettato un video emozionale con le più belle immagini delle gesta del capitano. E poi: lutto al braccio per tutti i giocatori biancocelesti mentre Immobile scenderà in campo con la fascia da capitano rossa che ha sempre caratterizzato la figura di Pino. Il Lazio Museum esporrà nella Tribuna Autorità maglie storiche e cimeli.