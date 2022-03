Lazio, tutto per l’Europa: la volata si gioca all’Olimpico

ROMA - L’energia per la volata all’Europa potrebbe arrivare dall’Olimpico. La Lazio si prepara a giocare sette delle ultime dieci partite a Roma, compreso il derby, match cruciale contro una rivale per l’Europa. Formalmente la stracittadina per i biancocelesti sarà fuori casa, ma poco importa vista la massiccia presenza di tifosi laziali sugli spalti. Sarri viaggerà pochissimo, solo tre volte negli ultimi due mesi e mezzo di campionato. Più tempo a disposizione per allenarsi in tranquillità.