Lazio, emergenza terzini: le soluzioni di Sarri per il Venezia

ROMA - Emergenza sulle fasce per la Lazio impegnata questa sera contro il Venezia all’Olimpico. Stefan Radu fermo definitivamente per una fascite plantare. Il terzino ha svolto diversi provini in campo negli ultimi giorni, salvo poi arrendersi alla vigilia della partita. Spera di tornare per il derby. Sarri ha perso anche Patric (affaticamento, dovrebbe farcela per la panchina), designato alla sostituzione e non ha nemmeno Marusic perché squalificato.