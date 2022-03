Lazio, il derby di Sarri: colloqui con i giocatori, ritiro facoltativo

ROMA - Maurizio Sarri prepara il suo secondo derby da allenatore della Lazio. Morale alto dopo la vittoria sul Venezia di lunedì scorso che ha aperto la settimana con vista sulla sfida di domenica. Ieri doppia seduta di allenamento, oggi si torna a una. Lavoro e non solo. Mercoledì ha organizzato colloqui individuali, fa parte del suo modo di dirigere la squadra. Ovvio che gli incontri a tu per tu, nei giorni caldi prima del derby, hanno tutto un altro valore. Ha confessato i suoi giocatori e caricati tutti singolarmente. Poi ha confermato il ritiro facoltativo per domani sera nonostante il derby si giochi domenica alle 18 e non in prima serata. Sarà obbligatoria solo la cena. Appuntamento a Formello per domenica mattina.