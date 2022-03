Lotito, incentivo derby. Poi l'incontro con Sarri

La visita

Il presidente ha fatto capolino in tarda mattinata, tra una seduta e l’altra d’allenamento. E’ stata una visita discreta, è probabile che sarà ripetuta oggi o domani alla vigilia della partitissima. Lotito ha evitato di fare comizi, è bastata la presenza. Nei mesi scorsi, quando le cose andavano male, era intervenuto più volte duramente, è passato alla storia il discorso fatale pronunciato alla cena di Natale: «Alcuni di voi non hanno capito dove si trovano, volete fare calcio o volete solo i soldi?». I soldi, Lotito, li ha sempre riconosciuti nei tempi regolamentari. A febbraio, prima del ritorno con il Porto, aveva già pagato gli stipendi dello stesso mese. A marzo, dopo la vittoria sul Cagliari, ha versato la quota prevista. L’incentivo derby può essere legato ai premi collettivi. Non sono stati ancora stabiliti i bonus legati all’eventuale qualificazione europea, sarà fatto al ritorno di Immobile dagli impegni con la Nazionale. Lotito, a fine mese, ha dato appuntamento a Sarri per riallacciare i discorsi interrotti nei mesi scorsi, dovrebbero vedersi durante la pausa, così è stato assicurato a Mau. Il rinnovo è rimasto campato in aria. Il mercato, per Sarri, resta la condizione primaria di ogni discorso. Lotito deve far quadrare conti e ambizioni, mai come quest’anno. Bilancio e indice di liquidità ancora negativo (da pochi giorni pericolosamente legato all’iscrizione al campionato): il presidente deve trovare la quadra. Dopo aver centrato la missione impossibile del risanamento, diciotto anni dopo è chiamato a garantire il riequilibrio delle dinamiche economico-finanziarie e calcistiche. Si è già attivato per farlo in tempi brevi.

