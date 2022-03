La Lazio si scalda per il derby: sui social il ricordo del 26 maggio

ROMA - Un video di un minuto per infiammare l’aria della Capitale in vista del derby. La Lazio sui social posta le immagini del 26 maggio del 2013, la storica partita che ha regalato la Coppa Italia ai biancocelesti allenati all’epoca da Vladimir Petkovic: “Il miglior ricordo di Roma-Lazio”, recita la didascalia. Il cross di Candreva, il gol di Lulic, le esultanze in panchina e sugli spalti con un Lotito scatenato. I tifosi pronti a gustarsi un altro grande derby: “Che spettacolo rivivere quel ricordo ogni volta”, scrive un tifoso. E un altro commenta: “Lulic nella storia, ma ora voltiamo pagina. Vinciamo domani e lanciamoci per un posto Europa”. Olimpico sold out, ci saranno circa 53mila persone un pomeriggio tutto da vivere.