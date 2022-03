Immobile, emozioni derby: “Attesa speciale. E i miei gol preferiti…”

ROMA - Ciro Immobile racconta il derby di Roma. Lo fa da assoluto protagonista al sito ufficiale della Lazio, raccontando le emozioni di una partita speciale: “Devo dire che mi aspettavo un'atmosfera simile a livello di coreografie, tifo e colori: è una partita sempre emozionante, più delle altre vissute in carriera". Sei gol in 12 derby per il bomber leggenda: “Tutti i gol segnati nei derby sono sempre belli, poi ovviamente ci sono quelli speciali che hanno regalato anche delle vittorie. Quindi, per ora, i miei preferiti rimangono i due realizzati tra andata e ritorno nella doppia semifinale di Coppa Italia del 2017. Cosa rende speciale questa partita? L'attesa. Se ne parla tutta la settimana, è come se si bloccasse la città, come se tutti pensassero solamente al derby. E questo rende tutto più emozionante ed interessante”. Manca sempre meno al fischio d'inizio, la super partita si avvicina. Immobile è pronto a lasciare il segno, ancora una volta.