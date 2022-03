Lazio, per Immobile derby speciale: ennesimo record nel mirino

ROMA - Barba e capelli fatti, Ciro Immobile è pronto per vivere un Roma-Lazio da protagonista. Partita dopo partita continua a far registrare record a forza di segnare. E all’Olimpico, oggi, ha un nuovo appuntamento con la storia. Ha realizzato 6 reti in 12 derby, compresa la Coppa Italia. Dovesse segnare di nuovo alla Roma, eguaglierebbe un altro record del leggendario Silvio, sette volte a rete nella stracittadina. La sfida è sempre con il bomber degli anni ’30 e ’40: due mostri sacri che hanno scritto la storia del club. Ciro vive una grande stagione. Capocannoniere in Serie A con 21 reti in 24 presenze, due nelle ultime due partite. E ancora: 8 gol da inizio anno, ovvero nelle nove partite giocate (ha saltato solo la sfida contro l’Udinese). Sogna di battere la Roma e spingere la Lazio sempre più in alto in classifica. Gioca per la squadra, mai per i suoi record. Che però continuano a riempire i libri di storia del calcio.