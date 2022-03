Lazio, Milinkovic ok: il suo naso non è rotto

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic è tornato in campo con la sua Serbia. Allenamento completato, nessuna operazione al naso dopo lo scontro con Ibanez nel derby. In casa Lazio filtrava pessimismo subito dopo la botta ricevuta dal giocatore. Che ha svolto i controlli clinici in patria: via libera. Potrà giocare anche senza mascherina di protezione. Tra i tifosi biancocelesti, in ansia, era circolata una foto del Sergente sdraiato su un letto di un ospedale: fake. Lo scatto era datato e relativo a un vecchio infortunio (scontro con Pezzella durante un Fiorentina-Lazio di maggio 2021, in quel caso era stata necessaria una riduzione della frattura delle ossa nasali).