Ledesma riparte dall'Eccellenza: nuovo allenatore del Favl Cimini

ROMA - Riparte dall'Eccellenza Cristian Ledesma, che è stato ufficializzato ieri come nuovo allenatore della Polisportiva Favl Cimini. L'ex bandiera della Lazio, nono nella classifica assoluta delle presenze in biancoceleste, avrà il compito di provare il tutto per tutto per portare il club in Serie D. Ha preso il controllo di una squadra attualmente al secondo posto in classifica, a 5 lunghezze dal Pomezia. E proprio contro la capolista sarà il suo debutto in panchina domenica prossima, alle 11, a Vignanello. Sugli spalti ci saranno anche i tifosi del Lazio Club Vignanello per dargli il benvenuto e supportarlo in questo big match.