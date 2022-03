Lazio, Lotito fa i conti: ecco il piano per risanare il bilancio

ROMA - Calcolatrice alla mano, scende in campo Claudio Lotito. In attesa del bilancio semestrale il presidente lavora per l’estate, quando sarò chiamato a fare mercato. La Lazio, al momento, conta un passivo di circa 30 milioni . Il patron ad agosto, era intervenuto in prima persona garantendo 10 milioni per sbloccare il mercato e garantire i tesseramenti. Un anno dopo la questione è rimasta la stessa. Sta studiando diverse soluzioni.

Le mosse di Lotito

Per ammortizzare le passività attuali, Lotito, potrebbe andare all’incasso in anticipo di alcuni crediti che spettano alla società. L’indice di liquidità va rimesso in ordine. L’anticipo dei crediti non è chiaro come possa avvenire, siamo nel campo delle ipotesi. La Lazio ha chiuso accordi commerciali con due aziende. La prima: Mizuno, nuovo sponsor tecnico da 25 milioni di euro totali. La seconda, anche se meno recente: Bianance, main jersey sponsor da 30 milioni. Si lavora sui conti ora per evitare ritardi in estate, quando la Lazio sarà chiamata a fare operazioni di mercato per rinforzare la squadra e regalare i rinforzi giusti a Sarri.