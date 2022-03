Lazio, Basic nell’ombra: cerca il riscatto, messaggio a Sarri

ROMA - Appena 14’ in campo negli ultimi 4 match di campionato. Toma Basic vive un periodo no, è stato accantonato da Maurizio Sarri. Il rilancio di Luis Alberto ha spedito il croato in panchina. Eppure ad inizio stagione aveva giocato tanto e dimostrato di essere all’altezza della filosofia dell’allenatore: perfetto nelle due fasi, giocatore d’equilibrio in mezzo al campo utile anche in fase offensiva con inserimenti puntuali.

I messaggi a Sarri

Basic ad oggi ha totalizzato 29 presenze, di cui 21 in Serie A. Le buone prestazioni di Luis Alberto lo hanno fatto scivolare in panchina. L’ultima partita da titolare in campionato risale al 20 febbraio scorso a Udine. A Formello in questi giorni di pausa ha lavorato a testa bassa: messaggi a Sarri per cercare il rilancio. Mancano 8 partite alla fine del campionato, sono otto chance per riprendersi il ruolo da mezz’ala. L’ex Bordeaux ci spera, di sicuro il suo primo anno in biancoceleste poteva essere migliore.