Lazio, tutti in campo: Luiz Felipe da valutare

ROMA - Tutti agli ordini di Maurizio Sarri, la Lazio si prepara al tour de force finale. Due giorni di riposo concessi dal tecnico, l’ultimo allenamento è andato in scena venerdì mattina. Sabato e domenica liberi, oggi in campo nel pomeriggio. Si inizia a pensare alla partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 18. Sono di ritorno tutti i nazionali. Luiz Felipe, rientrato in anticipo dal gruppo dell’Italia, ha un problema al ginocchio rimediato in allenamento. Sarà valutato in settimana, per ora va considerato in dubbio per la prossima partita. Si tiene pronto Patric, possibile centrale che farà coppia con Acerbi. Sotto osservazione rimane ancora Stefan Radu, sempre alle prese con la fascite plantare. Da capire se in settimana potrà tornare ad allenarsi in gruppo e farcela almeno per la panchina.