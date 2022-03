Lazio, ecco le otto finali: Sarri fa i calcoli per l’Europa

ROMA - In casa Lazio si fanno i conti per il finale di stagione. Mancano otto partite, Sarri chiede di dare tutto per conquistare un posto in Europa, obiettivo minimo di inizio avventura. Dal Sassuolo al Verona, all’andata fruttarono soltanto dieci punti. E se i biancocelesti ripetessero lo stesso trend concluderebbero la Serie A a quota 59, un bottino troppo magro per giocare una competizione Uefa, che sia Europa League o Conference. Il percorso è tracciato: Sassuolo, Genoa, Torino, Milan, Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona.