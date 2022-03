Lazio, Radu pronto al rinnovo: rimarrà un altro anno

ROMA - Stefan Radu e la Lazio avanti ancora insieme. Contratto in scadenza nel 2022, rinnovato ad agosto scorso dopo aver sbloccato l’indice di liquidità. L’accordo era stato trovato a giugno, poi i problemi di mercato avevano fatto slittare il tutto. In ballo c’è una promessa per un altro anno di contratto. Se ne è parlato a gennaio dopo mesi di silenzio, senza ratificare la cosa. Stefan era uscito dai radar di Maurizio Sarri, poi da gennaio in poi è stato rilanciato. Al momento è fuori per un problema al piede (fascite plantare), eppure sa di dover dare ancora tanto alla sua Lazio. Recordman di presenze, a ottobre compirà 36 anni. In tutto ha collezionato fin qui 10 apparizioni di cui 2 in Europa League. Aspetta di rientrare e firmare il rinnovo. Formello ormai è casa sua.