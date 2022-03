Lazio, ecco il bilancio semestrale: utile di 4,6 milioni

Lazio, i numeri del bilancio

“Il valore della produzione al 31 dicembre 2021 è costituito da ricavi da gare per Euro 6,27 milioni, diritti TV ed altre Concessioni per Euro 47,37 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties per Euro 13,20 milioni, merchandising per Euro 1,05 milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 3,67 milioni. I costi operativi sono pari a Euro 69,70 milioni e sono diminuiti rispetto alla stagione precedente di 16,43 milioni di euro”.

Indebitamento e indice di liquidità

Nel comunicato si legge che l’indebitamento finanziario netto risulta negativo per 43,25 milioni di euro, in crescita di 17,94 milioni rispetto al 30 giugno 2021. E spunta anche una cifra legata all’indice di liquidità dell’estate scorsa. Claudio Lotito ha sbloccato il parametro versando 3,9 milioni di euro nelle casse del club.