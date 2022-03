Lazio, Sarri sorride: Luiz Felipe si allena con i compagni

Ballottaggio tra Marusic e Hysaj

Dopo il riscaldamento e il lavoro atletico, la squadra biancoceleste ha svolto esercitazioni tattiche in funzione del prossimo match. In chiusura, spazio a una partitella a campo ridotto e al lavoro sui calci piazzati. Per quanto riguarda la formazione anti-Sassuolo, sembrano scontate le scelte a centrocampo (Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto) e in attacco (Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni), mentre in difesa l'unico dubbio è a sinistra, con Marusic in vantaggio su Hysaj; a destra sembra invece certo l'impiego di Lazzari.