Lazio, Lotito e Sarri caricano: “Derby vergogna, ora 8 finali!”

ROMA - Claudio Lotito ha parlato alla squadra, di nuovo al completo, dopo la pausa. Si è unito al discorso di Sarri rivolto ai calciatori pronti a sfidare il Sassuolo e rimettersi in marcia per un posto in Europa. Presidente e allenatore, prima di darsi appuntamento a quatt’occhi, hanno chiuso tutti nella sala video per un’ora. Dopo il derby perso e i giorni di stop dal campionato, Mau non aveva fatto nessun discorso ai giocatori. Con il gruppo al completo ecco la strigliata.