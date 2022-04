Lazio, Zaccagni punta il Sassuolo: "Una squadra che mi porta bene"

ROMA - Il cartellino giallo subito nella sfida casalinga contro il Venezia, lo ha costretto a saltare il derby. Ora, dopo l'esordio in Nazionale contro la Turchia, Mattia Zaccagni ha voglia di riscattarsi con la maglia della Lazio, che domani ospiterà allo stadio Olimpico il Sassuolo. "Aver saltato il derby è stata una grande delusione, mi è dispiaciuto molto non aver potuto aiutare i miei compagni in una partita cosi sentita. Per quanto riguarda la Nazionale - ha dichiarato nel Match Program, pubblicato dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale- con il debutto contro la Turchia ho coronato il sogno di ogni bambino e sono estremamente felice per questo".