Lazio, Raul Moro e la rapina subita: il messaggio sui social

ROMA - Solo un grande spavento. Raul Moro rassicura tutti dopo l’incredibile furto avventuro due sere fa a Roma sul Grande Raccordo Anulare. Dei rapinatori hanno fermato l’auto su cui viaggiavano il giocatore della Lazio insieme al padre: picchiati e derubati della vettura, poi ritrovata alcune ore dopo. “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sia io che mio padre stiamo bene e questa è la cosa più importante. Di cuore, apprezzo molto che vi siate preoccupati”. Tanti i messaggi d’affetto dei tifosi laziali sotto il post social del classe 2002. Che ieri pomeriggio era già in campo agli ordini di Sarri. La paura è passata, oggi sarà regolarmente convocato per la sfida al Sassuolo. Già la Lazio, prima della conferenza dell’allenatore, aveva dato buone notizie sul giocatore.