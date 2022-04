Lazio, Lazzari: "Raccolgo i frutti del mio impegno. Il gol per la mia compagna"

ROMA - Determinante Manuel Lazzari nel 2-1 della Lazio sul Sassuolo. Un gol, tante occasioni create e diverse belle giocate. Il terzino, ai microfoni di Dazn, ha commentato felice: "Quest'anno sono sfortunato sotto l'aspetto fisico e passare da una difesa a 5 rispetto a una a 4 non è facile. Non mi sono mai buttato giù, ho cercato di migliorare, e ora sono contento di raccogliere questi frutti. Io sono un terzino di spinta, mi piace attaccare e devo migliorare la fase difensiva. La difesa di mister Sarri, con la linea alta, non è facile ma ce la sto mettendo tutta e ora vedo i risultati". Il terzino ha poi continuato: "Siamo un grande gruppo, siamo tutti amici. Dopo il gol volevo andare da Reina che me lo aveva detto, il gol lo dedico alla mia compagna che era tanto che non veniva allo stadio", ha concluso il difensore.