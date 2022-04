Pagelle Lazio: Milinkovic mostruoso, Lazzari cattivo, Strakosha decisivo

Strakosha 7

Parata decisiva in avvio su Scamacca, evita alla Lazio di ritrovarsi sotto. Poi ci mette una mano sul diagonale di Kyriakopoulos.

Acerbi 7

Risponde ai fischi della Curva Nord con una prova di orgoglio e di grande mestiere difensivo. Mura Raspadori, non perde mai di vista Scamacca.

Felipe Anderson 7

Si allunga bene con Lazzari sino all’intervallo. Piace perché, rispetto al solito, non è accecante ma sembra più continuo e concreto. Perde pochi palloni. Prova non banale.

Lazzari 7

Intuizione, tempismo e cattiveria lo portano verso il gol, il primo in carriera da fuori area. Dentro ci mette molto altro. Impossibile tenerlo fuori.

S. Milinkovic 8

Mette al sicuro il successo firmando il 2-0. Nove gol in campionato. Non c’è un centrocampista così decisivo, concreto e bello da vedere in Serie A. Esce in palleggio dai contrasti, illumina il corridoio destro a beneficio di Felipe e Lazzari. Un mostro.