Lazio, Signori risponde all'omaggio dell'Olimpico: "Siete stupendi"

ROMA - 107 gol con la maglia della Lazio in cinque stagioni e mezzo, capocannoniere della serie A in biancoceleste nel '96: Beppe Signori resta ancora fermamente presente nei cuori e nelle menti dei tifosi laziali: a testimoniarlo è il tributo ricevuto dal centravanti di Alzano Lombardo durante il match dell'Olimpico contro il Sassuolo. Dalla curva, che ha omaggiato durante la gara anche Simeone e Mihajlovic, si è infatti innalzato il coro: "E segna sempre lui, si chiama Beppe Signori". Un fatto che ha colpito "Re Beppe", che suoi social ha commentato, repostando il video dell'accaduto: "Appena ricevuto! Grazie ragazzi! Sempre forza Lazio! Siete stupendi!". Un feeling, quello fra la Lazio e Signori, che continua ancora, nonostante siano passati 25 anni dalla sua ultima presenza in maglia biancoceleste.