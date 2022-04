Lazio, un giorno di riposo: Sarri punta il grande finale

ROMA - La Lazio si riposa dopo la partita contro il Sassuolo di sabato e la seduta di scarico programmata per la domenica. Maurizio Sarri ha concesso ventiquattro ore di relax ai suoi, solo martedì riprenderanno gli allenamenti a Formello. I biancocelesti saranno impegnati in campionato nell’anticipo domenicale contro il Genoa (fischio d’inizio alle ore 12.30). Sette partite alla fine, sette incontri tutti decisivi per arrivare a centrare l’Europa League. Rientrerà Pedro dalla squalifica. Si attendono novità dall’infermeria per quanto riguarda Luiz Felipe e Stefan Radu. Il primo soffre di un problema al ginocchio, il secondo di una fascite plantare che lo tiene fuori da ormai tre settimane. Sarri aspetta i loro rientri.