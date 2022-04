Lazio, oggi l’incontro Lotito-Sarri: ecco il piano per il futuro

ROMA - La cena è in programma per questa sera e salvo rinvii dell’ultima ora, dovrebbe far incontrare Claudio Lotito e Maurizio Sarri. In ballo il futuro della Lazio. Il presidente, dopo l’annuncio di voler rinnovare il contratto all’allenatore datato 14 dicembre, non ha fatto più nessuna mossa. Mau è rimasto a guardare durante il mercato di gennaio, restando di stucco su tutto. I due parleranno per capire se continuare insieme immaginando nuovo accordi strategici legati agli acquisti.

L’appuntamento di Lotito e Sarri

Il patron ha preso tempo in attesa di chiudere il bilancio semestrale. A conti fatti c’è un utile di 4,6 milioni, ma pesa l’indicatore di liquidità, in passivo per una trentina di milioni. E il bilancio di giugno potrebbe far segnare nuove perdite. E allora? Possibile che Lotito annunci a Sarri un ridimensionamento. L’allenatore vuole sapere se i big rimarranno o se sarà necessaria (come è nei fatti) una cessione, l’indiziato numero uno è Milinkovic, determinato a partire per la prima volta dopo 7 anni. Il dialogo dovrà far chiarezza il più possibile.