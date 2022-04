Lazio, il momento di Pedro: cerca il rilancio con il Genoa

ROMA - Riecco Pedro, più carico che mai, verso un grande finale di stagione. Squalificato per l’ultima partita, ha osservato i compagni dalla tribuna. Poi è volato a Barcellona a salutare Xavi e gli altri ex amici blaugrana. Un salto nel passato, un po’ di relax in vista della volata per l’Europa con la Lazio. Lo spagnolo nelle ultime sei partite ha giocato solo una volta da titolare, nel derby, per il resto è subentrato 4 volte e ha saltato il Sassuolo per il giallo preso contro la Roma (era in diffida). Vuole rilanciarsi.