Lazio, i dubbi in difesa: Luiz Felipe verso un altro forfait

ROMA - Luiz Felipe ancora assente. Si sta sottoponendo a terapie specifiche dopo la distorsione subita ad un ginocchio, era ancora in Nazionale. Ha saltato il Sassuolo e con tutta probabilità salterà il Genoa. Sarri è pronto a schierare ancora una volta Patric al fianco di Acerbi nella sfida di Marassi. Ieri si è rivisto Radu, ma solo a mezzo servizio. In campo la mattina, non il pomeriggio. Nelle prossime ore capirà se potrà essere almeno convocato.