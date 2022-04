Lazio, la probabile formazione anti-Genoa: due dubbi per Sarri

FORMELLO - Luis Alberto e Luiz Felipe completamente recuperati, nella rifinitura prima della sfida al Genoa confermano le buone sensazioni vissute nell’allenamento di ieri. Il Mago era fermo da inizio settimana, il difensore dal ritiro con la Nazionale per un problema al ginocchio. Ieri e oggi in campo, Sarri adesso deve scegliere. Sono ore di riflessione. In difesa sembra favorito ancora Patric per fare coppia con Acerbi. Luis invece, tenta Mau per il ruolo in mediana. Basic si tiene pronto.