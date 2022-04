Lazio, visto Muriqi? In Spagna lo celebrano sui social

SPAGNA - Gioca e segna, Vedat Muriqi. Al Maiorca sta impressionando tutti. Inizio super con 2 gol e 1 assist in tre partite. Poi il vuoto, per poi tornare grande protagonista nel match vinto contro l’Atletico Madrid. Decisivo un suo calcio di rigore per conquistare tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Il profilo Instagram della Liga lo celebra: foto in versione pirata, con tanto di cappello ‘alla Jack Sparrow’ e pappagallo sulla spalla. La didascalia parla chiaro: “Il Pirata Muriqi ha un piano: salvare il Maiorca”. Il kosovaro in prestito dalla Lazio si gioca la riconferma. Vorrebbe rimanere in Spagna, in biancoceleste non ha mai trovato gioie. Il suo bottino a Maiorca non è male: 10 presenze, 3 gol e 1 assist. Sogna la riconferma, ce la sta mettendo tutta.