Lazio, Sarri e quella lezione continua: “Ricordo sempre il derby”

ROMA - La Lazio ha inserito di nuovo la marcia dopo il brutto ko contro la Roma nel derby. Sassuolo e Genoa, due partite e due belle vittorie. Punti fondamentali per una squadra che corre per l’Europa. Il finale di stagione, con sei partite al termine, non permette altri passi falsi. E Maurizio Sarri sembra aver trovato la chiave per mantenere alta l’attenzione. Dopo il match del Ferraris ha svelato: “I blackout sono sempre più rari, ma l’obiettivo è azzerarli. Ho ricordato ai ragazzi tutti i giorni il derby perso, è una lezione di vita e non di sport. È così che poi si fanno meno errori”. Il tecnico tocca le corde giuste e i giocatori rispondono. La sconfitta contro la Roma ha lasciato segni e tre punti persi per strada. Mau ha scelto quella partita per fare leva sui suoi ragazzi. I risultati si sono visti subito. E una brutta caduta, se usata con intelligenza, può diventare un'iniezione di adrenalina. La Lazio nelle ultime partite di campionato non si vuole più fermare.