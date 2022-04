Lazio, gioia Marusic: il post sui social carica i tifosi

ROMA - Adam Marusic ha aperto le marcature nel poker al Genoa. Azione personale, destro preciso che ha bucato Sirigu per l’1-0. Poi al resto ci ha pensato Ciro Immobile. Ma il terzino si sta rivelando sempre più importante per Sarri. Sui social, il giorno dopo del match del Ferraris, ha scritto: “Sono molto contento per il gol e per la bella vittoria”. Il tutto è accompagnato da una serie di scatti dell’esultanza dopo il gol. Strakosha risponde: “Mamma mia!”. E i tifosi si scatenano: “Grande Adam, continua così. Sei diventato fortissimo”. Il montenegrino, quinto giocatore più utilizzato in rosa da Sarri, è diventato indispensabile. Primo gol in campionato, ma tanta corsa e ottima fase difensiva. A destra o a sinistra, gioca ovunque. Il jolly sulle ali per Mau, che ne apprezza duttilità e impegno.