Immobile in scia di Messi e Lewandowski: numeri incredibili

ROMA - Ciro Immobile sul podio dei grandi capocannonieri d’Europa. Il bomber della Lazio, nei cinque campionati top, è terzo assoluto da quando veste di biancoceleste. Ha realizzato 147 reti in Serie A dal 2016/17. Sul podio dietro a Messi (165 gol contando gli appena 3 in Ligue 1 con il Psg dopo l’addio al Barcellona) e Lewandowski (188 con il Bayern Monaco). Due mostri sacri.

Ciro, è iniziata la scalata

Immobile ha iniziato la scalata alla classifica all time dei grandi marcatori del nostro campionato. Rincorre Fabio Quagliarella, tredicesimo nella graduatoria, primo tra gli attaccanti in attività. Un solo gol di distanza ora separa Ciro dal centravanti della Sampdoria, nel mirino quasi come Batistuta. L’ex Roma e Fiorentina è sopra di quatto reti. La top 10 è ad un passo: Signori, Del Piero e Gilardino sono a quota 188. Hamrin a 190, Baggio a 205, Di Natale a 209. Sono tutti obiettivi di Ciro, che non vuole fermarsi mai.