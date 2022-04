Lazio, Immobile fa il pilota… con il figlio. E Jessica scherza…

ROMA - Ciro Immobile papà pilota. E finisce sulle storie Instagram della moglie Jessica, che un po’ ci scherza quando lo vede alle prese con i giochi del figlio Mattia: “Dopo anni di giochi da bambine, finalmente può divertirsi anche lui”, recita la didascalia. Il bomber biancoceleste, sul pavimento e con il telecomando in mano, corre con la sua macchinina su una pista giocattolo e sfida Mattia. In effetti a vedere la sua faccia sembra abbastanza divertito. La battaglia, nei pochi secondi di video che si vedono, appare serrata curva dopo curva. Una mattinata di gioco, poi al campo, con la sua macchina vera, per correre da Maurizio Sarri. La preparazione alla sfida al Torino, in programma sabato sera, entra nel vivo.