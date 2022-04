Vavro: “Alla Lazio ho pensato di lasciare il calcio”

ROMA - Decisamente un brutto periodo quello attraversato da Denis Vavro alla Lazio. Il difensore oggi è in prestito al Copenaghen (da gennaio, almeno sino a giugno), si è ritrovato e vorrebbe rimanere nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. E ai microfoni di Discovery+ ha ricordato: "A volte pensavo: ok, sto chiudendo la mia carriera. Non mi cambiava nulla sedere in panchina o in tribuna. Ho detto al mio agente che non mi piaceva più giocare calcio, la mia testa era stanca. Alla famiglia dicevo: 'Gioco nella Lazio fino alla scadenza del contratto e guadagno i soldi, poi concludo la mia carriera calcistica'. Non mi piaceva il calcio. Non ho visto nessuna partita. In TV invece ho guardato solo film". Il suo futuro resta da scoprire: Vavro vorrebbe rimanere in Danimarca, ma il club dovrà riscattarlo dalla Lazio con cui ha un contratto sino a giugno 2024.