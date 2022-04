Lazio, la probabile formazione anti-Torino: dubbio in difesa

ROMA - Per Pedro niente Torino, lo spagnolo dopo i controlli in tarda mattinata alza bandiera bianca per un affaticamento al polpaccio. Durante la rifinitura non si è visto. Davanti dunque, confermato il tridente con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. A centrocampo zero sorprese con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Nel pomeriggio non si è allenato Akpa Akpro.