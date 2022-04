Lazio-Torino, Patric si fa male: guaio per Sarri

ROMA - Infortunio di natura muscolare per Patric durante Lazio-Torino al 40esimo del primo tempo. Dopo uno scatto il difensore spagnolo ha subito richiamato l’attenzione della panchina e si è buttato a terra. Problemi alla coscia sinistra. I medici, entrati in campo per le cure del caso, hanno poi chiesto il cambio. Sarri ha mandato in campo Luiz Felipe, che era in ballottaggio proprio con il numero 4 alla vigilia della sfida dell’Olimpico. Entrato a freddo, l’italo-brasiliano si è scaldato all’intervallo. Le condizioni di Patric invece, saranno da valutare nei prossimi giorni. In questo finale di stagione si spera non arrivi uno stop lungo.