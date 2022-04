Lazio, Milinkovic e gli assist d’oro. E quel feeling con Immobile…

ROMA - La Lazio si gode un super Milinkovic-Savic, che sta padroneggiando tra i centrocampisti italiani e non solo. Il Sergente è arrivato a quota dieci assist in Serie A, cifra mai raggiunta da quando gioca in biancoceleste. L’ultimo passaggio vincente, decisivo per il pareggio contro il Torino, servito a Immobile sabato scorso. Con Ciro c’è un feeling veramente speciale: 6 gli assist serviti al capocannoniere del campionato. E ora ha un obiettivo davanti: andare in doppia cifra anche con le reti. È a quota nove, mancano cinque giornate per chiudere il record. Ha iniziato a firmare assist dalla prima giornata e con continuità è riuscito ad arrivare a quota dieci. Stesso discorso per i gol. Ora c'è il Milan davanti. Ai rossoneri in 17 incontri non ha mai segnato, ma servito solo un passaggio vincente. Il momento per sbloccarsi è ora.