Lazio, guai per Sarri: mezza squadra non si allena

FORMELLO - Lazio a metà per il secondo giorno consecutivo. La situazione si fa preoccupante, non ci sono motivazioni ufficiali da parte della società, anche ieri Sarri aveva lavorato senza tanti elementi. Oggi prevista una solo sgambata dopo la cancellazione della doppia seduta. Non si sono visti Strakosha, Adamonis, Marusic, Radu, Milinkovic, Cataldi, Pedro e Raul Moro. In infermeria c’è sicuro Patric alle prese con un problema di natura muscolare alla coscia sinistra rimediato contro il Torino. Lavoro differenziato per Luiz Felipe, l’italo-brasiliano è pronosticatibile domenica al fianco di Acerbi nella sfida al Milan. Sarri intanto incrocia le dita e spera di recuperare qualcuno nelle prossime ore. Domani altra seduta, va allontanato lo spettro Covid. Milinkovic ieri era dato febbricitante e negativo ad un primo tampone. Si attendono altre novità.