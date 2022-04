Lazio, Olimpico vuoto: la mossa di Lotito per Samp e Verona

ROMA - Claudio Lotito guarda avanti, oltre la protesta dei tifosi che sono pronti a scioperare per la sfida contro il Milan di domenica causa prezzi alti. Il patron della Lazio, nella sua residenza, studia con gli uomini marketing le soluzioni per il finale di stagione. Sul tavolo ci sono sconti e promozioni per le ultime due partite interne di campionato con Sampdoria (8 maggio) e Verona (domenica 22 maggio). Match fondamentali che potrebbero servire a Immobile e compagni per centrare la qualificazione in Europa League. Niente di ufficiale, tutto è nel campo delle ipotesi, ma si lavora in questo senso. E si potrebbe premiare chi assisterà a Lazio-Milan, magari con sconti per i prossimi impegni. Serve l’aiuto di tutti per un finale di stagione importante.