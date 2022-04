Lazio, fine dell’emergenza: Sarri ora punta il Milan

FORMELLO - Maurizio Sarri ritrova una Lazio quasi al completo. Rientrati i giocatori assenti negli ultimi giorni, non si sono allenati con il resto del gruppo solo Marusic e Pedro . Il primo dovrebbe aver fatto fisioterapia, il secondo ha proseguito le cure per recuperare completamente dall’infortunio al polpaccio. Ora si punta il Milan, c’è solo la rifinitura di sabato per creare la formazione ideale.

Lazio, Sarri pensa al Milan

Recuperato Patric, si gioca una maglia vicino a Acerbi al centro della difesa. A centrocampo ecco il solito terzetto con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Scontate anche le scelte in avanti con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. In porta pronto di nuovo Strakosha. Allarme rientrato, ma è stata una settimana particolare con una rosa dimezzata. Non proprio il modo migliore per preparare una sfida importantissima.