Lazio, i consigli di Parolo: "Con il Milan serve una prova d'orgoglio"

Il 24 gennaio 2015 fu il protagonista assoluto del 3-1 con cui la Lazio di Stefano Pioli regolò il Milan, allenato da Pippo Inzaghi. Marco Parolo realizzò una splendida doppietta e trascinò i biancocelesti, che per l'occasione sfoggiarono per la prima volta la maglia bandiera, al successo. "Quella gara me la ricordo benissimo, fu un’emozione grandissima soprattutto per ciò che rappresentava la maglia bandiera. Fu una serata incredibile nella quale segnai una doppietta. Il primo gol fu propiziato da un assist di Klose, mi auguro che la Lazio domenica possa ripetersi". Ai microfoni di Lazio Style l'ex centrocampista e attuale commentatore di Dazn, gioca in anticipo la sfida dello stadio Olimpico, posticipo della 34esima giornata di campionato. "La Lazio contro il Milan deve giocare una gara d'orgoglio per affrontare al meglio una delle migliori formazioni della Serie A ed ottenere il risultato. Il Milan ha bisogno di vincere per mettere pressione all’Inter che mercoledì recupererà il match con il Bologna, i biancocelesti devono provare a conquistare il bottino pieno per testimoniare di essere in crescita, alimentando anche la lotta per la zona europea".