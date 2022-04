Lazio-Milan, Olimpico poco biancoceleste. E aumenta la sicurezza…

ROMA - Sono circa 21.000 tagliandi staccati per Lazio-Milan, oltre 9.000 consegnati ai tifosi rossoneri tra Distinti Sud Ovest e Curva Sud. Il Settore Ospiti conta 5765 posti, altri 3750 ce ne sono in mezza Sud (totale di 9515). Altri milanisti troveranno posto in Monte Mario. In Curva Nord appena 1200 biglietti staccati fino a giovedì. Il settore caldo biancoceleste si ritroverà alle 15 a Ponte Milvio, poi alle 19.30 si posizioneranno fuori dalla Curva . Quasi tutti uniti per lo sciopero contro il caro tagliandi.

Lazio-Milan, aumenta la sicurezza

Gli ultras, ieri, hanno diramato un nuovo comunicato e smentiscono di voler impedire gli accessi: “Quella di domenica è una protesta pacifica, è la protesta di tutti i laziali che ci sono sempre stati e che si sentono presi in giro. Nessuno obbliga la gente a non entrare... Nessuno! Sta alla coscienza di ognuno fare la propria scelta. Come sempre ai laziali ci pensano i laziali!”. Il sit-in degli ultras ha spinto comunque la Questura a implementare il piano sicurezza. Deciso così di aumentare il contingente predisposto alla sorveglianza. Più uomini e più mezzi vigileranno all’esterno dell’Olimpico. La rabbia degli ultras per il caro biglietti imposto da Lotito è percepita con molta attenzione dalla Questura, la situazione sarà monitorata costantemente per evitare che la situazione possa degenerare e che si verifichino scontri tra le due tifoserie. I laziali sono storicamente gemellati con gli interisti, i milanisti arriveranno in massa.