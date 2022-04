Lazio-Milan, Milinkovic a caccia del gioiello da record

ROMA - Milinkovic risponde presente per Lazio-Milan. Ha smaltito la febbre e la sindrome influenzale che lo aveva costretto a restare a casa dopo Pasqua, saltando gli allenamenti sino a giovedì. Due allenamenti per prepararsi al meglio alla super sfida che mette in palio punti importanti per un posto in Europa. Il Sergente ha davanti anche un grande obiettivo personale. Non ha mai segnato ai rossoneri. Con l’Inter è andato spesso in gol, alla Juve di Sarri segnò una rete memorabile nel 3-1 del dicembre 2019, il Milan invece è indigesto: 4 vittorie, 4 pareggi e ben 9 ko nei suoi 17 precedenti tra Serie A e Coppa Italia. Un gol sarebbe utile anche per salire a quota 10 marcature ed entrare in doppia cifra come è già successo con gli assist. L’ultimo passaggio vincente, una perla, il cross dell’1-1 per Immobile contro il Torino. Milinkovic c’è, la Lazio si appella alla sua classe.