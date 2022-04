Lazio, Sarri: "Mercato senza Europa? Chiedete a Lotito"

ROMA - Vittoria del Milan nel finale con la rete decisiva di Tonali, Lazio in ginocchio. All'Olimpico è festa rossonera, ma per i biancocelesti la corsa all'Europa rimane aperta. A Dazn, Maurizio Sarri ha commentato la sfida e non solo: "Abbiamo messo tutto nella partita. Ottimo primo tempo, nella ripresa pagata una settimana travagliata con tanti giocatori con la febbre. Ci abbiamo messo dentro un errore in un momento senza rischi. Fa piacere vedere che i ragazzi abbiano messo tutto. Sprecati palloni riconquistati troppe volte per ripartire azione su azione. Sofferti i minuti dopo l’1-1, nel primo quarto d’ora direi che abbiamo sofferto poco”.

L’analisi di Sarri su Lazio-Milan

“La squadra non ha sofferto il clima dello stadio, forse con la Curva piena ci sarebbe stato un pizzico in più d’aiuto. Lazio senza Europa? Va chiesto alla società se ci sia un piano A o B per il mercato. Per me non cambia nulla. In questo ambiente ci sto benissimo, così come con la squadra. Bella partita dei miei ragazzi contro la prima in classifica, il lavoro procede bene”.