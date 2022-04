Lazio, la festa di Luis Alberto: party show a casa sua

ROMA - I sogni europei della Lazio sono sempre lì. Questione di punti a quattro partite dalla fine. La sconfitta contro il Milan è stata pesante non solo per il mancato sorpasso sulla Roma al quinto posto. Tiene banco il caso Acerbi-Marusic, ma c’è anche voglia di voltare pagina. Oggi alle 18.30, dopo l’allenamento pomeridiano, presso la villa di Luis Alberto all’Olgiata andrà in scena una mega festa a tema. Il Mago ha invitato da tempo tutti: giocatori, tecnici e dirigenti. Il clima non è dei migliori, è vero, ma può esserci l’occasione per sbollire rabbia e nervi. Tutti insieme a far festa, tutti insieme a sudare in campo per conquistare un posto in Europa preziosissimo.