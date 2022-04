Lazio, festa Luis Alberto: flamenco per cena senza Acerbi e Sarri

ROMA - Lazio in festa a casa di Luis Alberto. Ecco l’occasione per cementare il gruppo in vista dell’ultima volata finale. Il Mago ha aperto le porte della sua nuova villa all’Olgiata, gli inviti erano stati inoltrati da tempo per un party a tema Spagna. La dimora si è trasformata in una location andalusa, dress code rigorosamente rosso e nero come indicato dal dieci biancoceleste e la moglie Patricia. L’invito era valido dalle 18,30, nel clou della serata si è entrati intorno alle 20,30.