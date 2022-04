Lazio, la carica dei mille: tifosi pronti per La Spezia

ROMA - La Lazio non sarà sola a La Spezia. Altro incrocio importante per un posto in Europa, soprattutto dopo i risultati di Fiorentina e Atalanta. Serve vincere, servono i tre punti. Con la spinta dei tifosi si può. Dopo la protesta di Ponte Milvio per il caro biglietti, tutti in trasferta in Liguria. La prevendita viaggia a gonfie vele. Ieri erano già stati staccati 800 biglietti, nelle prossime ore è prevedibile una nuova impennata. Nella cosiddetta Curva Piscina, settore ospiti allo stadio Picco, la capienza consente sino ad un massimo di 1129 posti. Prevedibile il sold out dei laziali, costo del biglietto 30 euro. L’appuntamento sarà alle 11.25 di sabato, prima della partenza in treno. Tutti pronti per andare a tifare la Lazio.