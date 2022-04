Lazio in pressing su Patric: c’è in ballo il rinnovo del contratto

ROMA - L’importanza di Patric nella Lazio di Sarri si spiega leggendo i numeri delle ultime sfide. Quindici partite di campionato giocate nel 2022, 12 da titolare, tre viste in panchina (l’ultima il derby). Lo spagnolo è cresciuto, l’allenatore lo ha consacrato: “È molto tecnico e veloce, è sottovalutato, di estrazione non è un difensore e quindi sta facendo un percorso, ma se penso alle ultime 7-8 gare non vedo più grandi errori, ne ha fatti di grossolani a inizio stagione ma ora non più”. Ora rimane il dubbio sul rinnovo: contratto in scadenza a giugno, Lazio in pressing.