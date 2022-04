Leicester-Roma, sbuca la maglia della Lazio in tribuna

ROMA - La Roma pareggia in terra inglese, è 1-1 nella semifinale d’andata della Conference League. Segnano prima i giallorossi con Pellegrini, poi l’autorete di Mancini ha fatto esultare gli inglesi nel secondo tempo. E durante la festa del gol del pareggio, le telecamere inquadrano anche un tifoso con la maglia ‘bandiera’ della Lazio. Anche lontano da Roma, al King Power Stadium, qualcuno ha respiratato aria di derby. Non si conosce la nazionalità del tifoso, se inglese o italiano e a quel punto tifoso biancoceleste, ma sui social tanti laziali si sono scatenati postando la foto fatta alla tv. Intanto i tifosi della Roma aspettano il ritorno: all'Olimpico giovedì prossimo il match verità per volare in finale.