Lazio, Acerbi dalla lettera al campo: ecco il suo momento

LA SPEZIA - Giorni duri per Francesco Acerbi. Dal caso Milan alla lettera pubblicata dal Corriere dello Sport-Stadio , nel tentativo di chiarire con i tifosi mesi di incomprensioni e di contestazione. “Il futuro, per quanto mi riguarda, è la prossima partita con la maglia della Lazio, quella che ho sempre onorato e indossato con orgoglio. Mi piacerebbe che tutti insieme potessimo voltare pagina, almeno per concludere la stagione nel migliore dei modi, con dignità e rispetto reciproco”. Contro lo Spezia cerca il riscatto sul campo e non.

Il rapporto con i tifosi

Acerbi non è al meglio per lievi dolori muscolari, ma dovrebbe farcela. Sarri ha deciso di puntare sulla sua voglia di riscatto. Al Picco ci saranno tanti tifosi della Lazio (settore ospiti esaurito). Molti lo hanno capito, altro no. Vedremo se stasera gli ultras lo fischieranno o sosterranno, come tutti gli altri giocatori, nell’interesse della Lazio. Il momento è delicato, l’unica cosa che conta, forse, è restare uniti. Poi a giugno si vedrà. L’addio è probabile, non scontato.